Тимошенко просить НУ-НС активніше ставити підписи за «коаліцію трьох»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» активніше підтримувати створення коаліції «трьох».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до всіх, від кого сьогодні залежить ухвалення рішень у фракції НУ-НС, із закликом ухвалити рішення і поставити підписи «за відновлення демократичної коаліції в посиленому форматі з Блоком Литвина».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у Верховній Раді відбувався збір підписів за створення нової коаліції у складі «Нашої України – Народної самооборони», БЮТ і Блоку Литвина.

Проте лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що «Наша Україна – Народна самооборона» ухвалюватиме рішення про входження в коаліцію виключно на засіданні фракції, і тому ніякий збір підписів деяких представників НУ-НС за створення нової коаліції не має юридичних наслідків.