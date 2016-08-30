Олланд: ситуація на Донбасі значно погіршилася, ризики загострення високі
14:30, 30 серпня 2016Політика
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Президент Французької Республіки Франсуа Олланд заявляє про високі ризики загострення ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це Олланд сказав на щорічній зустрічі з французькими послами, повідомляє Reuters.
"Цього літа ситуація значно погіршилася. Ризики загострення високі", - заявив Олланд.
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Також президент Франції повідомив, що він і канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель протягом серпня підтримували контакти з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і президентом України Петром Порошенком.
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