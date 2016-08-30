Джемілєв розповів, як Путін намагався його "завербувати"

Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, повідомляється на сторінці уповноваженого на Facebook.

За словами Джемілєва, російський суд переглядав кримінальну справу його сина Хайсера саме для того, щоб схилити його на бік Кремля.

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"Росіяни засудили його до 3,5 років ув'язнення та з Криму відразу відвезли у в'язницю в м. Астрахань. Тоді я почув, що Путін хоче зі мною зустрітися і, якщо розмова буде "продуктивною", мені відкриється шлях на Батьківщину, а сина тут же звільнять. На що я запитав, чи взяв "Царь" мого сина у заручники? Якщо так, значить він терорист. А ми з терористами не розмовляємо…", - підкреслив уповноважений.

Джемілєв пригадав з цього приводу слова російського політика Григорія Явлінського, що Путін "здатен діяти тільки двома способами, до яких звик під час роботи в спецслужбах: або він вербує, або проти тих, кого не зміг завербувати веде спецоперації".

"У моєму випадку це правило спрацювало, не змогли завербувати, тому переслідують", – підкреслив Джемілєв.

Разом з тим уповноважений у справах кримськотатарського народу підкреслив, що серед заручників Кремля перебуває не тільки його син: наразі "ув'язнено 18 активістів, понад 20 наших людей було викрадено, декількох знайшли мертвими, інших все ж сподіваємося знайти живими".

Окрім того, Джемілєв висловив думку, що західні політики не підуть на різкі заходи, щоб примусити Москву повернути анексований Крим.

Нагадаємо, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства 44-річного будівельника Февзі Едемова у дворі будинку Джемілєвих в Бахчисараї. Той загинув від пострілу в голову. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство"). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, вчинене з необережності.

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Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого, проте Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення ЄСПЛ і слідчих органів України. 10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив термін ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.

31 березня 2016 року Хайсер Джемілєв повторно написав відмову від російського громадянства після того, як з'явилися "документи з Криму щодо прийняття Джемілєвим російського громадянства".

За словами Полозова, Хайсер вже писав заяву про відмову від громадянства РФ влітку 2014 року в СІЗО Сімферополя, більш того вироком Краснодарського крайового суду та ухвалою Верховного суду РФ він також визнавався громадянином України.