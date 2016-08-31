Порошенко очікує на рішення Путіна щодо пропозиції України припинити вогонь з 1 вересня

Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

"Наші партнери з Франції та Німеччини підтримали ініціативу України про припинення вогню з 1 вересня. Ми чекаємо на рішення Путіна - президент", - написав Цеголко.

Наші партнери з Франції та Німеччини підтримали ініціативу України про припинення вогню з 1 вересня. Ми чекаємо на рішення Путіна -Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 серпня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона у зв'язку з недотриманням бойовиками режиму припинення вогню ініціювала проведення екстреної відеоконференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Скайп-зустріч пропонується провести завтра, 1 вересня, о 12:00.

26 серпня Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року.

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«Тільки на підконтрольній Україні частині Донбасу до шкіл і дитсадків підуть понад 150 тисяч дітей. Ми наполягаємо, що всі діти Донецької та Луганської областей, незалежно від місця проживання, мають право на турботу і безпеку. Саме тому Україна наполягає на повному припиненні вогню. Українська сторона послідовно виконує Мінські угоди і закликає Російську Федерацію і ОРДЛО не порушувати взяті на себе зобов'язання і з 1 вересня 2016 року все ж таки припинити стріляти», - заявила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групи, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як відомо, перший президент України Леонід Кравчук запропонував розпочати двосторонні переговори з РФ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він вважає, що вирішити питання територіальної цілісності України Мінські угоди не можуть.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сумніваються в необхідності прямих переговорів України і Росії щодо ситуації на Донбасі. На його думку, в тексті Мінських домовленостей "навряд чи ви знайдете пункт, який містить зобов'язання Москви щодо реалізації тих чи інших положень". Пєсков переконаний, що Москва є разом із Німеччиною й Францією "гарантом" цих домовленостей.