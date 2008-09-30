Третьяков: про відставку Кириленка хай і не мріють

«Нехай і не мріють», - так прокоментував народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр Третьяков заяву деяких членів партій, що входять в блок НУНС, про те, що В’ячеслав Кириленко повинен піти у відставку.

Як передає «Главред», на запитання про те, чи буде висловлено недовіру лідерові блоку НУНС, народний депутат відзначив: «Буде проведена ревізія відданості блоку і Президентові, які відстоюють національні інтереси країни. А членам фракції, що грають в чужий сценарій, я порекомендував би більше думати про Україну».

Нагадаємо, що раніше народний депутат від НУНС Юрій Кармазін заявляв про наявність недовіри до керівництва НУНС і пропонував скликати політраду блоку для розгляду питання про відставку Кириленка з посади глави фракції НУНС.