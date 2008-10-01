Зварич натякає, що Тимошенко сама себе завела у глухий кут

Фракція БЮТ звернулася з адміністративним позовом до суду стосовно визнання нелегітимним рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” щодо виходу зі складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ. При цьому депутат послався на прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

«Учора на зустрічі трьох фракцій прем’єр-міністр повідомила про те, що внесений позов в адмінпорядку, який ставить під сумнів прийняте нашою фракцією рішення щодо виходу з коаліції», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він наголосив, що у зв’язку з цим сьогодні дуже важко вести переговори щодо поновлення старої коаліції і формування коаліції у складі трьох фракцій – БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

«Якщо суд приймає рішення, що чомусь нелегітимним було наше рішення, то, звичайно, тоді мова може йти про приєднання Блоку Литвина до коаліції, яка існувала до 2 вересня. А Блок Литвина заявляє про те, що вони не будуть приєднуватися до жодних коаліцій», - сказав Р.ЗВАРИЧ.