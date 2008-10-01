Тимошенко чекає нових умов НУ-НС - вона погодиться, заплющивши очі

БЮТ приймає всі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Всі умови, всі ультиматуми, викручування рук, які запропонувала "Наша Україна, – Народна самооборона", а скоріше В’ячеслав КИРИЛЕНКО, тому що депутати НУ-НС просто без умов хочуть відновлення коаліції, але ультиматуми ми приймаємо для того, щоб за будь-яких обставин не дати підстав для знищення демократичної коаліції, (не дати підстав) зрадити Україну і повести країну на дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр підкреслила, що БЮТ не погоджується з ультиматумами НУ-НС. «Ми не погоджуємося, ми просто їх приймаємо заради збереження демократичної коаліції і стратегічного курсу України. Ми проголосуємо все, що вони вимагають, адже набагато важливіше сьогодні в усіх політичних суперечках Україна, її стабільність, її процвітання і її стратегічний європейський курс», - пояснила вона.

Тим часом, Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що після ухвалення БЮТ умов НУ-НС керівник фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО озвучить нові умови.

«Я знаю, що для того, щоб не створити демократичну коаліцію в посиленому варіанті з Блоком Литвина, будуть щодня Президентом України висуватися нові ультиматуми. Озвучувати їх буде В.КИРИЛЕНКО. Але я наперед кажу, що всі їхні ультиматуми ми, заплющивши очі, прийматимемо, аби зберегти стратегічний курс, демократичну коаліцію і не допустити такого хаосу в країні, як дострокові вибори», - підкреслила глава уряду.

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що парламент може проголосувати резолюцію про ставлення до конфлікту в Грузії, в основу якої лежатиме заява саміту Україна – ЄС, під яким свій підпис поставив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Ми цілком і повністю розділяємо цю заяву, готові її проголосувати в парламенті та її ключові тези, які стосуються цілісності території Грузії, визначення позицій кожної країни в цьому конфлікті. І саме цей варіант ми підтримуватимемо», - заявила вона.

«Я переконана, що коли ми приймемо ці ультиматуми, то Президент висуне нові ультиматуми, які стосуються, приміром, монголо-татарського іга чи ще чогось. Я хочу відразу попередити: ми продемонструємо країні, хто хоче демократичної коаліції, а хто - ні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.