У Ющенка є дві вимоги до директив на переговори з Путіним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердить директиви на проведення прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО переговорів у Москві щодо довгострокових поставок газу в Україну, тільки якщо документи будуть якісно підготовлені і вчасно подані главі держав.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Водночас він зауважив, що Президента передусім цікавить не формальне подання директив, а практичні результати їх реалізації. Йдеться про укладання урядом відповідних угод на поставки вуглеводнів за встановленими цінами та чітко визначеними критеріями ціноутворення.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що після аналізу попередніх переговорів з газової проблематики неважко помітити хронічне невиконання урядовими делегаціями директив Президента.

На його думку, уряд не досяг помітного прогресу з червня 2008 року, коли В.ЮЩЕНКО доручив йому почати міжурядові переговори про забезпечення України газом.

«Час, за який можна було вирішити це питання, втрачено. В Україні на початку опалювального сезону проблема газопостачання стала чинником зовнішнього політичного впливу на Україну», – сказав А. ГОНЧАРУК.

За його словами, Президент звертає увагу прем`єр-міністра на важливість ретельного виконання затверджених директив і неприпустимість надмірної політизації газової теми у міждержавних відносинах.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні Кабінет міністрів України на засіданні схвалив директиви для проведення газових переговорів із Росією, повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він підкреслив, що в ході обговорення питання висловив низку зауважень у рамках рекомендацій Ради національної безпеки та оборони.

“Прем`єр-міністр дала вказівку врахувати всі ці зауваження. Якщо все буде враховано, - а прем`єр-міністр кілька разів підкреслила необхідність мати єдину позицію української сторони на таких переговорах, що повністю співпадає з позицією Президента, висловленою на РНБО, - то ми вийдемо на переговори з єдиною позицією”, - підкреслив О.ШЛАПАК.

Раніше, 29 вересня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила надію, що їй вдасться цього тижня відвідати Москву для підписання всіх необхідних документів щодо подальших поставок газу до України. Разом із тим, вона зазначила, що розраховує на підписання цих документів до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік у першому читанні, яке призначено на 21 жовтня.

У свою чергу, прес-служба Кабміну повідомила, що 2 жовтня в Москві планується зустріч глав урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди про поставки природного газу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб уряд негайно почав офіційні переговори з Російською Федерацією щодо формування ціни на газ на 2009 рік.

У Секретаріаті Президента вважають, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Москву для отримання «політичного благословення».

30 вересня джерело в уряді України повідомило, що в ході візиту 2 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО до Москви підписання будь-яких документів про поставки природного газу до України не планується.