Тимошенко підозрює Ющенка і Богатирьову у контрабанді зброї?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір звернутися в Контрольно-ревізійне управління з проханням перевірити законність операцій з продажу Україною зброї за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогоднішній день торгівля зброєю знаходиться під безпосереднім контролем Президента і Ради національної безпеки та оборони, а уряд практично усунений від цієї діяльності.

“Ми, безумовно, направимо КРУ, щоб розібратися (в питанні торгівлі зброєю – УНІАН), але я не виключаю, що Президент країни і РНБО просто не допустять контролюючі структури уряду, щоб перевірити чесність і законність торгівлі зброєю”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що всі дані, які уряд має щодо торгівлі зброєю, будуть передані в спеціальну слідчу комісію, створену у Верховній Раді з розслідування незаконної торгівлі зброєю.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вважає за необхідне, щоб питання торгівлі зброєю контролював уряд, і цю норму необхідно узаконити.

“Якщо потрібно буде припиняти незаконну торгівлю зброєю, то потрібно від підпорядкування Президента це передавати в підпорядкування уряду, і тоді ми зможемо навести лад із цим”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування незаконних поставок зброї та військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт Лозова Харківської області.

За його словами, поставки здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами й нарядами.

«Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.