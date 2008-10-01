Луценко просить у Тимошенко грошей на зброю

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає Кабінет міністрів передбачити в державному бюджеті на наступний рік значні суми для закупівлі міліцією вітчизняної зброї та обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після відкриття V Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2008».

Оглянувши представлені на виставці експонати, Ю.ЛУЦЕНКО поділився своїми враженнями з журналістами.

«Продемонстроване – ще один крок до суперсучасної автоматичної пістолетної зброї, яку здатна вже випускати сама Україна», - констатував він.

«Я хотів би зробити знак для законодавців, для урядовців, з тим, щоб у наступному бюджеті була передбачена серйозна сума для закупівлі зброї, в першу чергу, для підрозділів МВС», - сказав міністр.

При цьому він зауважив, що МВС кожен рік отримує нову техніку.

Окремо міністр зупинився на зразку штурмової автоматичної зброї, яку виготовляє вінницький завод «Форт», зазначивши при цьому: «Я буду дуже сильно агітувати міністра оборони, і, звичайно, спецпідрозділи міліції» щодо необхідності придбати такий вид зброї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, виставка «Зброя та безпека – 2008» проводиться для надання можливості зустрітися з відомими розробниками та виробниками зброї та засобів захисту, проведення моніторингу світового ринку і налагодження довготермінових ділових відносин, оскільки в експозиціях представлені підприємства і фірми з Росії, Польщі, США, Франції, Хорватії, Чехії, а також провідні українські фірми-розробники і виробники озброєнь та засобів захисту.