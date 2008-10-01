Ющенко чекає від Тимошенко реальних кроків, а не заяв

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зробить реальні кроки зі скасування законів антиконституційного характеру, які були прийняті парламентом із 2 по 5 вересня, і, таким чином, підтвердить зроблені нею заяви політичними діями.

Про це він заявив у інтерв`ю шведській газеті Dagens Nyheter.

«Якщо це є намір щирий, вона може це завтра продемонструвати на засіданні парламенту і відмежуватися від тих рішень, які не є конституційними і нічого спільного не мають з розвитком демократії», - сказав Президент, коментуючи способи виходу із парламентської кризи.

Глава держави висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдений однозначно через демократичні механізми - або ефективні переговори із закріпленням рішень у Верховній Раді, або призначення дострокових виборів.

«Та заява, яка була зроблена прем`єром сьогодні, говорить про те, що ця помилка може бути виправлена. Але це треба робити щиро, бо мова йде про долю демократії... Якщо ті рішення, які треба вжити, не будуть підкріплені діями парламенту, залишається такий варіант - це нові вибори. І суспільство, і я як Президент, підуть на це з меншою охотою. Але це теж спосіб вийти з кризи. І це буде демократична відповідь», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що БЮТ приймає усі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох».

«Всі умови, всі ультиматуми, викручування рук, які запропонувала "Наша Україна, – Народна самооборона", а скоріше В’ячеслав КИРИЛЕНКО, тому що депутати НУ-НС просто без умов хочуть відновлення коаліції, але ультиматуми ми приймаємо для того, щоб за будь-яких обставин не дати підстав для знищення демократичної коаліції, (не дати підстав) зрадити Україну і повести країну на дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр підкреслила, що БЮТ не погоджується з ультиматумами НУ-НС. «Ми не погоджуємося, ми просто їх приймаємо заради збереження демократичної коаліції і стратегічного курсу України. Ми проголосуємо все, що вони вимагають, адже набагато важливіше сьогодні в усіх політичних суперечках Україна, її стабільність, її процвітання і її стратегічний європейський курс», - пояснила вона.