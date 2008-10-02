Шведську депутатку турбують “дитячі забавки” Путіна у Грузії

Депутат зі Швеції, член Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де ПУРБЕКС-ЛІНДЕН стурбована “дитячими забавками” Володимира ПУТІНА в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час дебатів у ПАРЄ щодо російсько-грузинської війни.

“Для мене В.ПУТІН, ким би він не був - Президентом чи прем’єром - діє, як дитина, щоб подивитися, коли його зупинять. Але не потрібно забувати, що він – не дитина, він людина, наділена владою, яка хоче відновити імперський розмах Росії”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що в неї склалося враження, що в Росії думають, що Росія більша, ніж на карті.

Вона також зазначила, що навряд чи російські війська можна називати миротворчими. “Росія може називати свої війська миротворчими, не знаю, лише для сміху, чи що?”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Страсбурзі розпочалася остання цього року сесія ПАРЄ, головним питанням якої є питання російсько-грузинської війни. Сьогодні ввечері ПАРЄ планує схвалити резолюцію з цього питання.