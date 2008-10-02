Напередодні розпуску Ющенко розповів, чого тепер чекає від ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що бюджетне питання буде одним із центральних у роботі нової парламентської коаліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави під час прес-конференції у Львові.

«Я сподіваюся, що бюджетне питання буде одним із центральних у роботі нової коаліції і нового чи старого Прем`єр-міністра і тих політичних сил, які сформують коаліцію чи пройдуть через дострокові вибори до нового українського парламенту», - сказав Президент.

Він підкреслив, що під час роботи над проектом державного бюджету на 2009 рік парламентська коаліція серйозно не напрацювала узгоджених рішень.

«Це соло уряду, яке не знайде порозуміння політичних сил парламенту. Нам треба після першого читання його серйозно доопрацьовувати», - вважає В.ЮЩЕНКО.

На його думку, проект головного фінансового документа на наступний рік є одним із прикладів одностороннього прийняття рішення нинішньою урядовою командою.

Натомість бюджет, за словами Президента, «має бути колективним трудом, компромісом різних політичних сил». Це є передумова його успішного проходження в парламенті.

«Коли навіть коаліція не акцептувала цей документ, що можна далі говорити, яке ставлення до нього буде в опозиції?», - зауважив Президент. За його словами, цілі інституції, які повинні брати участь у формуванні бюджетної політики, були проігноровані у цьому процесі.

Концепція бюджету на 2009 рік має бути радикально переглянута, переконаний В.ЮЩЕНКО. «Ми повинні мати продуманий бюджет 2009 року, з ясними цілями, починаючи від національної медицини, освіти, ми повинні врахувати особливу місію бюджету оборонного», - окреслив Президент пріоритети цього документу.

У цьому контексті він засудив урядову соціальну політику, яка призвела до інфляції. «Україна повинна жити більш продумано, більш раціонально, і не допускати такі популістські соціальні проекти, які б забирали з кишені українських громадян кошти через інфляцію. Така популістська політика повинна бути засуджена», - сказав Президент.

Він також наголосив, що бюджет 2009 року має врахувати виклики світової економічної кризи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Львові Президент Украины Віктор ЮЩЕНКО заявив, що він готовий підписати указ про розпуск парламенту, якщо до закінчення визначеного Конституцією України терміну у Верховній Раді України не буде створено нової коаліції

“Я прихильник консультацій, я прихильник діалогів, я дам можливість політичним силам провести цей діалог, але якщо спільної заяви у відповідний термін (до 24-ї години сьогоднішнього дня – УНІАН) не буде, я скористуюсь правом розпуску парламенту”, - наголосив Президент.