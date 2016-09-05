Автора скандального відео з вмістом сухпайка звільнили з російської поліції

Як повідомляє VL.ru, причиною такого вчинку стало невдоволення керівництва цією публікацією.

За словами офіцерів поліції, які несли чергування на острові Руський з 7:00 до 19:00, обідній пайок, який їм видавали, коштував дешевше, ніж корм для тварин.

Правоохоронці стояли на своїх постах по 12 годин на добу, а на обід їм видавали досить скромний пайок, у який, зокрема, входили два шматки хліба, куряче яйце і паштет. З овочів — по половинці огірка і помідора. На солодке — одна карамелька. При цьому в набір "завбачливо" поклали ложку, хоча перших страв не видають.

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Обурені якістю продуктового набору поліцейські розраховували на реакцію начальства і поліпшення харчування, однак на ділі все обернулося інакше.

Після публікації відео з вмістом пайка співробітники управління власної безпеки УМВС Росії по Приморському краю спільно з представниками інших силових відомств швидко вирахували автора ролика. Ним виявився поліцейський з Уссурійська, а свідками зйомки відео стали двоє його колег.

В результаті перевірки поліцейський, що виклав в інтернет ролик про погане харчування, був змушений написати рапорт про звільнення. Двоє інших правоохоронців, які перебували під час зйомки відео разом з ним у кімнаті, відмовилися написати рапорти і поки продовжують працювати.