У МЗС Німеччини спростували підготовку нових ініціатив щодо збереження перемир'я на Донбасі - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Нових ініціатив немає", - сказав виданню співрозмовник в німецькому МЗС, коментуючи новину інформаційної агенції Reuters про підготовку нових пропозицій стосовно підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами джерела, непорозуміння могло виникнути через те, що ЗМІ цитували слова глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який виступав іноземною для нього англійською мовою.

Джерело DW стверджує, що міністр мав на увазі не підготовку нового документу, а продовження роботи у рамках існуючих домовленостей.

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Нагадаємо, 4 вересня Reuters повідомив, що Штайнмаєр висловив сподівання, що незабаром ОБСЄ завершить роботу із розроблення нових регулюючих правил, спрямованих на збереження крихкого режиму припинення вогню на сході України.

"Ми працюємо з ОБСЄ над новими правилами, щоб зберегти режим припинення вогню... Ми зараз перебуваємо на стадії підготовки, що дозволить нам знову скоро зустрітися на рівні міністрів закордонних справ", - нібито сказав він журналістам під час візиту в Осло.

Як зазначив дипломат, реалізація Мінських угод Росією та Україною залишається невтішною. Він заявив, що ситуація з безпекою на сході України є "справді незадовільною".