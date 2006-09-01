Тимошенко дала про себе знати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привітала учнів і студентів, педагогів та батьків з Днем знань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у привітанні зазначається: “Щиро вітаю вас з Днем знань! Перше вересня – завжди особливо урочистий і хвилюючий день”.

“Тим, хто сьогодні прийшов до навчальних закладів здобувати знання, щиро бажаю досягти своєї мети у житті. Ваші здібності, сумлінність та наполегливість стануть запорукою визначних перемог та успіхів. Бажаю ніколи не зупинятися на захоплюючій дорозі знань!”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, “що українські учні – покоління, що виросло в незалежній Україні і вже вдихнуло повітря свободи, будуть жити в шанованій, сильній і заможній країні”.

При цьому лідер БЮТ наголосила: “Наша політична сила докладає всіх зусиль, щоб якісна освіта стала доступною для всіх, щоб кожна дитина в нашій країні, незалежно від статків батьків, отримала умови для самореалізації і розвитку”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала всім здійснення мрій, злагоди та миру.