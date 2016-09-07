Рада передумала голосувати сьогодні за звернення до Конгресу США щодо санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, парламент вирішив сьогодні не голосувати за звернення до Палати представників Конгресу США щодо початку розгляду законопроекту № 5094 «Акт стабільності і демократії в Україні».

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Це пов’язано з тим, що фракція Радикальної партії відмовилась голосувати за відповідну постанову, наголошуючи на необхідності загального звернення до Конгресу США щодо підтримки України, не вказуючи на конкретний законопроект.

У своєму виступі голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що звернення стосовно конкретного законопроекту Конгрес США може розцінити «як зовнішній диктат».

Тому парламент підтримав пропозицію перенести розгляд документу. За це рішення проголосували 232 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат від БПП Вадим Денисенко розповів про позиції, які були у відкладеному "Акті стабільності і демократії".

За його словами, суть цього акту, який хочуть прийняти США, зводиться до трьох позицій:

1. Санкції США не будуть скасовані до повного відновлення кордону Україною.

2. Санкції не скасовуються до повного виконання Мінських угод.

3. Цей акт передбачає санкції проти третіх осіб і держав за порушення режиму санкцій.

"Простіше кажучи, американці жорстко підвішують не лише росіян, але й ЄС, Туреччину і т.д. Звернення парламент вирішив перенести бо Ляшко, чиї голоси сьогодні критичні для проходження законів (кілька десятків депутатів в польській Криниці) захотів, щоб в це звернення ми вплели будапештський меморандум. Те, що цей меморандум сюди не клеїться розуміє будь-хто. Те, що цей Акт є супер важливим для нас можна і не говорити. Справа в тому, що в разі хиткої позиції ЄС щодо санкцій проти росіян, американці страхуються своїм законом. І європейці як треті особи змушені будуть вибирати між бізнесом в РФ і санкціями США. Чому Ляшко зробив те, що він зробив? Варіантів відповіді є два - ідіотичним піар або робота проти України", - вважає депутат.