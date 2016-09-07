Україна вимагає від РФ негайного скасування вироку 4 кримським татарам

Про це йдеться повідомленні МЗС.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду (м. Ростов-на-Дону) від 7 вересня 2016 року засудити громадян України, незаконно арештованих на початку 2015 року ФСБ РФ на окупованій території АР Крим за обвинуваченням в організації діяльності терористичної організації, та ув’язнити Руслана Зайтуллаєва на 7 років, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова та Нурі Прімова на 5 років», - сказано у ньому.

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В МЗС наголошують, що судовий процес у справі цих громадян України є яскравим свідченням триваючих репресій російської окупаційної влади стосовно кримськотатарського народу.

«Безпідставність судового рішення, ігнорування наданих захистом доказів про непричетність наших співвітчизників до терористичної діяльності, здійснення або планування будь-яких насильницьких дій, а також численні кричущі порушення в ході досудового слідства та судового процесу є переконливим доказом того, що українські громадяни стали політичними заручниками агресивної політики Росії проти України. Ми рішуче засуджуємо організований російською владою черговий судовий фарс та вимагаємо від Російської Федерації негайного скасування вироку», - йдеться у коментарі.

МЗС також закликало міжнародну спільноту продовжити тиск на Москву з метою негайного припинення масштабних порушень прав людини та звільнення усіх політичних в'язнів і незаконно утримуваних громадян України.

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня суд у Ростові-на-Дону засудив жителя окупованого Севастополя Зайтуллаєва, якого російська влада називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір», до 7 років колонії загального режиму, а Сайфуллаєв, Ваітов та Прімов отримали по 5 років виправної колонії загального режиму.

Суд над Зайтуллаєвим, Ваітовим, Прімовим та Сайфуллаєвим почався в червні. Їх заарештували взимку 2015 року в Севастополі.

Діяльність ісламістської організації «Хізб ут-Тахрір» в Росії заборонена, там вона визнана терористичною.