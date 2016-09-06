У Черкасах вдруге пошкодили пам'ятний знак Бандері та Шухевичу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на постаменті, де розміщено портрети Бандери та Шухевича, вандали написали синьою фарбою слово «каты» (з російською літерою «ы» - УНІАН).

Читайте такожНа батьківщині Шевченка невідомі викрали бронзовий пам'ятник поету

Як повідомили УНІАН у місцевій поліції, на місці події працює слідчо-оперативна група й експерти-криміналісти. Проводяться першочергові оперативно-пошукові заходи.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Черкас зусиллями місцевих активістів-націоналістів 10 серпня з’явився пам’ятний знак Степану Бандері та Роману Шухевичу. Активісти розфарбували гранітний постамент у патріотичні червоно-чорні кольори. На камені золотою фарбою зроблено напис «Герої України» та намальовані портрети Бандери та Шухевича. Також встановлено зроблені з металу два кількаметрові прапори – Державний прапор України та УПА (червоно-чорний).

За даними ряду ЗМІ, в ніч на 26 серпня пам'ятник облили невідомою рідиною.