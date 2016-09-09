Кремль "не може коментувати" заяви Придністров'я про підготовку до приєднання до РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я не можу відповісти на це питання. Мені не відомо про будь-яку реакцію (Кремля). Потрібно розуміти, на чому ґрунтуються такі дії. Не володіючи деталями, я не можу це коментувати», - сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, в Придністров'ї провели нараду, на якій обговорили підготовку приєднання до РФ. За інформацією прес-служби уряду Придністров'я, зокрема, було обговорено механізм виконання указу лідера ПМР Євгена Шевчука про реалізацію підсумків референдуму від 17 вересня 2006 року. В результаті була визначена дорожня карта реалізації указу.

Цим документом визначено: «Основним напрямком внутрішньої політики Придністровської Молдавської Республіки є приведення правової системи Придністров'я у відповідність з федеральним законодавством Російської Федерації».

«На мій погляд, необхідно звіряти нашу законодавчу базу з Російською Федерацією. Ми всі оптимісти, ми не раз говорили, що наша національна ідея – це визнання і входження до складу Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що рано чи пізно Росія буде нашим домом, то і жити ми повинні за його законами», - сказав прем'єр Павло Прокудін.

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Шевчук доручив представити план щодо приведення законодавства республіки у відповідності з російським та строки його реалізації.