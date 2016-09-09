Кремль "не може коментувати" заяви Придністров'я про підготовку до приєднання до РФ
Кремль не коментує заяви влади самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки про підготовку до приєднання до Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Я не можу відповісти на це питання. Мені не відомо про будь-яку реакцію (Кремля). Потрібно розуміти, на чому ґрунтуються такі дії. Не володіючи деталями, я не можу це коментувати», - сказав Пєсков.
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Як повідомлялося, в Придністров'ї провели нараду, на якій обговорили підготовку приєднання до РФ. За інформацією прес-служби уряду Придністров'я, зокрема, було обговорено механізм виконання указу лідера ПМР Євгена Шевчука про реалізацію підсумків референдуму від 17 вересня 2006 року. В результаті була визначена дорожня карта реалізації указу.
Цим документом визначено: «Основним напрямком внутрішньої політики Придністровської Молдавської Республіки є приведення правової системи Придністров'я у відповідність з федеральним законодавством Російської Федерації».
«На мій погляд, необхідно звіряти нашу законодавчу базу з Російською Федерацією. Ми всі оптимісти, ми не раз говорили, що наша національна ідея – це визнання і входження до складу Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що рано чи пізно Росія буде нашим домом, то і жити ми повинні за його законами», - сказав прем'єр Павло Прокудін.
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Шевчук доручив представити план щодо приведення законодавства республіки у відповідності з російським та строки його реалізації.