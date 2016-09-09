Придністров'я почало підготовку приєднання до Росії (відео)

Як повідомляє прес-служба уряду невизнаної республіки, зокрема, було обговорено механізм виконання указу президента Євгена Шевчука "Про реалізацію підсумків республіканського референдуму, який відбувся 17 вересня 2006 року". В результаті обговорення було визначено дорожню карту реалізації цього указу.

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"На мій погляд, необхідно звіряти нашу законодавчу базу з Російською Федерацією. Ми всі оптимісти, ми не раз говорили, що наша національна ідея – це визнання і входження до складу Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що рано чи пізно Росія буде нашим домом, то і жити ми повинні за законами цього дому", - сказав прем'єр невизнаної республіки Павло Прокудін.

Зазначається, що цим документом визначено: "основним напрямком внутрішньої політики Придністровської Молдавської Республіки є приведення правової системи Придністров'я у відповідність з федеральним законодавством Російської Федерації".

Так, президент невизнаного Придністров'я доручив представити план щодо приведення законодавства республіки у відповідності з російським та строки його реалізації.

Придністров'я - сепаратистський регіон Молдови, фактично незалежний від Кишинева з 1992 року. За законодавством Молдови, території на лівобережжі Дністра з населенням близько 50 тис. чоловік має статус "автономного територіального утворення з особливим правовим статусом". У ролі "миротворців" в Придністров'ї діють російські війська.