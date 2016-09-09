На Одещині розслідують "завдання тілесних ушкоджень" поліцейськими місцевому жителю

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, інцидент мав місце в Іванівському районі.

«За фактом нанесення тілесних ушкоджень жителю села Калинівка Іванівського району керівником главку Гіоргі Лорткіпанідзе призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуд залишив під вартою патрульного, підозрюваного у хуліганському вбивстві чоловіка на Харківщині

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в главку, інцидент стався в ніч на 6 вересня. Зараз постраждалий перебуває у лікарні.

Працівників Іванівського відділення поліції, які підозрюються у завданні чоловікові тілесних ушкоджень, відсторонили від виконання службових обов'язків.

За даним фактом прокуратурою Роздільнянського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів) КК України.