Луценко здав брата й куму Ющенка

Лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що у фракції "Наша Україна – Народна самооборона" лише п`ять чоловік категорично проти відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

Серед цих людей - "брат Президента, кума й інші люди з близького оточення глави держави", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я знаю про те, що є підписи (про згоду на відтворення коаліції), в яких не вистачає буквально 5 чоловік, але є більш як 30 підписів, ще більш як 10 чоловік дали згоду поставити підписи, і у цей момент цей процес йде (на засіданні фракції – УНІАН)”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що “технічна готовність” продемонструвати Президенту те, що переважна більшість НУ-НС підтримує відновлення коаліції, була сьогодні на зустрічі у Президента. Але коли депутат Володимир СТРЕТОВИЧ запропонував обговорити це питання і “продемонструвати волю фракції”, “Президент розвернувся і втік із зустрічі з НУ-НС, стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.