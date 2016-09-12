МЗС закликає світ визнати тортурами примусове утримання окупантами Умерова в психлікарні

Про це він заявив у себе в Twitter.

«Те, що робили з Ільмі Умеровим протягом трьох тижнів, є нічим іншим, як однією з форм катування. Працюємо над тим, щоб це визнав увесь світ», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу» порушено кримінальну справу.

Читайте такожБільшість кримських татар не голосуватимуть на російських виборах - Умеров11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час «судового засідання» стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.

18 серпня співробітники ФСБ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.

Президент Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.

7 вересня заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова звільнили з психіатричного стаціонару в Сімферополі.