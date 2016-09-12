Заступник голови КОДА попросив припинити його повноваження на час службової перевірки

Про це він заявив сьогодні в ході апаратної наради Київської ОДА, пише РБК-Україна.

Зокрема, він заявив про необхідність детального розслідування і службової перевірки щодо інциденту з його затриманням.

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"Я не порушував закон і діяв на своїй посаді заступника голови ОДА виключно в рамках законодавства та своїх посадових обов'язків. Мені нічого приховувати. Разом з тим я подав клопотання про створення робочої групи для проведення ретельної і незаангажованої службової перевірки. Щоб вона була неупередженою, прошу на час перевірки припинити мої повноваження на посаді заступника голови Київської обласної державної адміністрації", – зазначив Любко.

Заступник голови ОДА утримався від оцінок свого затримання, пославшись на таємницю слідства.

"Я надав необхідні пояснення слідчому. Впевнений, неупереджене розслідування підтвердить мою невинність", – повідомив Любко.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 9 вересня, за підозрою вимагання хабара в Києві затримали заступника голови Київської обласної державної адміністрації Ігоря Любка.