У Мінфіні РФ ухилились від відповіді щодо виконання рішень суду в Гаазі по окупації Криму
Голова Мінфіну РФ Антон Силуанов відмовився відповідати на питання, чи буде Росія виконувати рішення міжнародних судів, якщо вони будуть прийняті на користь України за позовами по окупації Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу в Москві.
«Я не знаю остаточних рішень міжнародних судів щодо Росії. Ми маємо процеси в таких судах, ці процеси не закінчені. Ми будемо домагатися відстоювання нашої позиції у міжнародних судах за цими темами», - сказав Силуанов, відповідаючи на запитання, чи виконуватиме РФ рішення міжнародних судів з позовами України щодо анексії Криму.
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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна підготувала в Міжнародний суд ООН в Гаазі черговий міждержавний позов проти Росії через агресію на Донбасі й анексію Криму.
Також він нагадав, що Україна вже подала до Гаазького суду позови проти Росії, що стосуються анексії Криму і окупації Донбасу.
"І один, і другий позов подано, і не лише в Гаагу. У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. До Міжнародного кримінального суду подано заяву України і щодо подій на Майдані, і з приводу подій на Донбасі і в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу і анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх більш як 2 тис. було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.