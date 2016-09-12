У Мінфіні РФ ухилились від відповіді щодо виконання рішень суду в Гаазі по окупації Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу в Москві.

«Я не знаю остаточних рішень міжнародних судів щодо Росії. Ми маємо процеси в таких судах, ці процеси не закінчені. Ми будемо домагатися відстоювання нашої позиції у міжнародних судах за цими темами», - сказав Силуанов, відповідаючи на запитання, чи виконуватиме РФ рішення міжнародних судів з позовами України щодо анексії Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна підготувала в Міжнародний суд ООН в Гаазі черговий міждержавний позов проти Росії через агресію на Донбасі й анексію Криму.

Також він нагадав, що Україна вже подала до Гаазького суду позови проти Росії, що стосуються анексії Криму і окупації Донбасу.

"І один, і другий позов подано, і не лише в Гаагу. У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. До Міжнародного кримінального суду подано заяву України і щодо подій на Майдані, і з приводу подій на Донбасі і в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу і анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх більш як 2 тис. було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.