Ющенко прибув з офіційним візитом до Італії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з дводенним офіційним візитом до Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Римі програмою візиту заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА з Президентом Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО, з головою Сенату Італії Ренато Джузеппе СКІФАНІ, з головою Палати депутатів парламенту Джанфранко ФІНІ, з головою Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ та інші заходи.

Також В.ЮЩЕНКО дасть інтерв’ю одному з телевізійних каналів та ввечері матиме вечерю з керівниками об’єднань промисловців та підприємців, провідними банкірами і бізнесменами Італії.

Крім того, сьогодні за участю В.ЮЩЕНКА і С.БЕРЛУСКОНІ планується підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про співробітництво в галузі туризму. Угоду підпишуть міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН та державний секретар з питань туризму Італії Мікеле Вітторіа БРАМБІЛЛА.

Завтра, 9 жовтня, В.ЮЩЕНКО планує побувати у комплексі Святої Софії (УГКЦ), покласти квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, виступити перед представниками української громади.

Завтра ж Президент повернеться до Києва.