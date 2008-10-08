Ющенко просить не робити міфу зі слів «помаранчева коаліція»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що не слід драматизувати ситуацію в Україні через розпад «помаранчевої коаліції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, надрукованому сьогодні.

Відповідаючи на запитання, чи може через розкол «помаранчевої коаліції» до влади в Україні «повернутися проросійський уряд», В.ЮЩЕНКО зазначив: «Не варто так драматизувати ситуацію. Я б сказав, що сьогодні ми є свідками зростання і становлення молодої української демократії. Також я закликаю не міфологізувати словосполучення «помаранчева коаліція». Коаліція – це, в першу чергу, узгоджена позиція політичних сил, і немає нічого трагічного в тому, що інколи ці позиції розходяться».

Водночас, на запитання щодо дострокових парламентських виборів, Президент сказав: «Я не є прихильником дострокових виборів, тому що сьогодні держава потребує економічної та політичної стабільності. Однак, якщо криза буде тривати, я буду змушений виконати свій конституційний обов’язок».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО прибув з дводенним офіційним візитом до Італійської Республіки.