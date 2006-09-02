Чому в Міністерстві оборони так нікого і не посадили...

Жодна серйоза посадова особа Міністерства оборони України, причетна до корупційних дій, досі не була посаджена за грати. Хоча достатньо було б одного показового прикладу. Так вважає глава оборонного відомства Анатолій ГРИЦЕНКО.

„Щойно мені стає відомо про факти корупції – незалежно від того, ким вони вчинені, усі матеріали негайно передаються в контрольні органи та Генеральну прокуратуру”, - заявив міністр сьогодні під час зустрічі з журналістами у Львові.

За словами А.ГРИЦЕНКА, за рік і вісім місяців він передав до Генеральної прокуратури України сотні документів, «які свідчать про факти серйозних порушень у Збройних Силах України».

«На жаль, жодна посадова особа з Міноборони, жоден полковник чи генерал, які фігурують у цих документах, не притягнені до кримінальної відповідальності і не відбувають покарання за ґратами. І цей сигнал не дозволяє прискорити боротьбу з корупцією», - наголосив А.ГРИЦЕНКО і додав, що він, як міністр і як людина, сприймає корупцію як найбільший прояв несправедливості.