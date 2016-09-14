ProZorro у Дніпрі: міськрада заощадила 24 мільйони та увійшла до п'ятірки лідерів з використання системи

Новий інструмент електронної демократії, який спрощує замовникам виконання вимог електронних закупівель, запустили відповідно до рішення міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 вересня. Впровадження новації привітав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

«У Дніпрі запустили інформаційний ресурс для системи публічних електронних закупівель ProZorro – «Прозоре Дніпро». Там є нормативна база та пакети документів, рекомендації, специфікації, які стосуються саме міста. Хто хоче торгувати з міським бюджетом – це гарний старт. Дякую, Борисе Філатов і Яніко Мерило», – написав Максим Нефьодов на своїй сторінці в соціальній мережі.

Заступник міністра також підкреслив, що Дніпро є гідним прикладом для інших міст. «Дніпро планує впроваджувати пілотний модуль Transparency International Ukraine для оцінки ризиків. Гарний приклад для інших міст – Кривий Ріг, це я про тебе», – додав він.

«Прозоре Дніпро» є програмним комплексом, який допомагає системі допорогових закупівель бути максимально чіткою та функціональною. Ресурсом користуватимуться комунальні підприємства та заклади мерії. Зокрема, платформа дозволяє швидко проводити підготовку до планових закупівель, а також до проведення аварійних закупівель і закупівель на допорогові суми. База інформаційного ресурсу постійно оновлюватиметься. Цим займатимуться профільні відомства мерії, а також користувачі програмного комплексу. Зокрема, тут з’являтимуться дані про операторів і партнерів ринку закупівель.

Читайте такожУ 2017 році бюджет Дніпра може сягнути 12 мільярдів гривень - Філатов

Зазначимо, що наразі через систему ProZorro міськрада Дніпра провела 7280 закупівель, що дозволило зекономити близько 24 млн грн бюджетних коштів. Нині дніпровська мерія посідає 4-те місце в загальноукраїнському рейтингу. Також при міській раді створений моніторинговий комітет, і щотижня закупівлі, які не відповідають всім вимогам, розглядаються спільно з організацією «Громадський Контроль» та командою ProZorro.

«Дніпро за кількістю закупівель відстає тільки від Києва, міністерства інфраструктури і Дніпропетровської обладміністрації. При цьому в Дніпрі закупівлі максимально врегульовані», – зазначила в. о. заступника міського голови Яніка Мерило.