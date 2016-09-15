Кернес заявив, що перебуває в Харкові

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я зараз під’їхав до будівлі міської ради», - повідомив Кернес.

За його словами, він поки що не заходив до приміщення, тому не може на даний час повідомити, чи триває обшук у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні з самого ранку у Харкові тривають обшуки у приміщеннях, які належать Кернесу та матері народного депутата України Михайла Добкіна.

Міський голова Харкова Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.

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Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Востаннє, 29 серпня 2016 року, суд у Полтаві не відбувся, бо, за словами адвокатів, Кернес перебуває в Ізраїлі, де йому мають зробити операцію.