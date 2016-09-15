Путін розповів про хід будівництва "загальнонаціонального проекту" – Керченського мосту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Керчі на засідання президії Держради з питань розвитку транспортної системи «Півдня Росії».

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«Звичайно ж, особлива тема нашого обговорення – будівництво Керченського мосту. Це, безумовно, найважливіший загальнонаціональний проект. Міст забезпечить повноцінну інтеграцію Криму в загальну транспортну систему країни, створить додаткові можливості для економічного зростання», - зазначив Путін.

За його словами, будівництво йде добрими темпами. При цьому він відзначив, що транспортний перехід через Керченську протоку – це не тільки сам міст: потрібно на якісному рівні підготувати автомобільні та залізничні підходи до нього, забезпечити всю супутню інфраструктуру як з боку Краснодарського краю, так і на території півострова.

«Знову повторю, транспортний перехід із самого початку експлуатації має діяти як єдиний злагоджений механізм, забезпечувати швидке та безперебійне сполучення з Кримом», - сказав російський президент.

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У свою чергу, міністр транспорту РФ Максим Соколов запевнив, що «зараз відбувається найактивніша фаза, і міст зводиться чітко за запланованим графіком».

«Для решти учасників наради я коротко скажу про проект - його протяжність 19 кілометрів, автомобільна частина - чотири смуги, розрахункова швидкість руху на дорозі - до 120 кілометрів на годину, а пропускна спроможність - 40 тисяч автомобілів на добу», - сказав він.

Він додав, що «залізнична складова - це два шляхи з пропускною спроможністю не менш як 50 пар поїздів на добу, розрахункова швидкість руху для пасажирських поїздів - 120, вантажних - 80 кілометрів на годину».

«Зараз саме найактивніша фаза будівництва мосту - зводиться одночасно по всій довжині восьми ділянок - на суходолі та в акваторії забиваються палі, формуються опори як автомобільної, так і в залізничній частини цього мосту», - повідомив міністр.

За його словами, «всього буде трохи більше ніж 7 тисяч паль вбито, з них майже 2,5 тисяч вже занурені до проектних відміток, готові 116 опор із 595 запланованих, і зараз в роботі ще 138 опор».

Соколов відзначив, що на керченському боці вже ведеться монтаж прогонів і складання аркових прольотів для судноплавної частини мосту.

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