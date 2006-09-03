Ющенко обговорить співпрацю з Януковичем і Морозом
Про це знає Рибачук
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустрітися з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ для обговорення подальшої співпраці.
Про це повідомив глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК в неділю в ефірі телеканалу "1+1".
Непорозуміння щодо впливу Президента на уряд, які виникли минулого тижня, глава Секретаріату назвав "налагодженням стосунків між Президентом і Кабінетом міністрів".
"Після закінчення відпустки прем’єра буде зустріч Президента з прем’єр-міністром і спікером Верховної Ради, де будуть проговорюватися питання співпраці. Налаштованість цих людей на співпрацю очевидна", - повідомив О.РИБАЧУК.
За його словами в уряду наразі завершується «медовий місяць після призначення». На переконання О.РИБАЧУКА, «країна вчиться жити за новими правилами».
Глава Секретаріату повідомив, що у понеділок або вівторок вийде серія указів Президента, «де буде низка знакових призначень і в Секретаріаті Президента, і в Раді національної безпеки та оборони».