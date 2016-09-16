Шкіряк вважає основною версією пожежі на "Інтері" самопідпал

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк, передає ТСН.

На особисте переконання Шкіряка, самопідпал був вигідний власнику каналу Сергію Льовочкіну та його політичним партнерам.

"Це хороший привід для того, щоб "скаламутити воду", виставляти себе у світлі "бідної вівці", яку ображають "агресивні націоналісти".

Насправді ми можемо брати до уваги те, що підпал, який стався ззовні, могли замовити власники телеканалу", - каже Шкіряк.

Читайте такожБаталії навколо "Інтера": голова правління телеканалу подав у відставку

Також радник голови МВС повідомив, що на телеканалі "Інтер" заявили, що у підвалі знайшли ще один оригінальний сервер, на якому начебто виявилося відео погрому усередині офісу. Хоча раніше заявляли, що сервери з відео нападу на канал були залиті водою.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у будівлі компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми «Новини», «Подробиці», «Подробиці тижня» для телеканалу «Інтер», на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи «Інтер» у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними поліції, на «Інтері» деякий час не давали слідчим доступу до серверів, на яких мало б бути відео подій 4 вересня.