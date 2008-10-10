БЮТ йде на вибори: з понеділка почнуть працювати всі штаби
17:40, 10 жовтня 2008Політика
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Інформація від Ляшка
Народний депутат Олег ЛЯШКО заявляє, що з понеділка почнуть працювати всі передвиборні штаби БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛЯШКО заявив сьогодні журналістам після засідання фракції БЮТ.
«Ми йдемо на вибори, і з понеділка працюватимуть всі штаби, вони практично вже сформовані», - сказав він, зазначивши, що депутати вже мають намір їхати до округів.
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