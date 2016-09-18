МЗС Грузії: Росія незаконно відкрила 21 виборчу дільницю на окупованих територіях на виборах до Держдуми

Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що Росія порушила міжнародне право і незаконно відкрила 21 виборча дільниця на окупованих територіях Грузії на виборах в Держдуму.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Грузії, передає радіо Свобода.

Грузинські дипломати стверджують, що постановою голови ЦВК Росії до списків виборців внесли 114 тисяч жителів Абхазії та Південної Осетії.

"Жителі Абхазії та Південної Осетії внесені до виборчих списків федеральних областей Росії і будуть голосувати за мажоритарних кандидатів у депутати від відповідної федеральної області Росії", – йдеться в заяві.

Таким чином, стверджують грузинські дипломати, Москва грубо порушила фундаментальні норми міжнародного права.

У МЗС Грузії також нагадали, що жителі Абхазії та Південної Осетії абсолютно незаконно брали участь і в попередніх парламентських і президентських виборах в Росії 2011-2012 років.

Тбілісі закликає міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку і відреагувати на чергові незаконні дії Росії в окупованих нею регіонах, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

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Громадяни Росії, які проживають у Тбілісі та інших регіонах країни, сьогодні могли прийняти участь у голосуванні на виборах в Державну думу, але тільки в тому випадку, якщо вони виїхали з Грузії в інші країни, в тому числі у Вірменії, де відкриті виборчі дільниці.

Між Росією і Грузією немає дипломатичних відносин. Сторонам не вдалося домовитися про відкриття виборчих дільниць для проведення виборів у колишній будівлі посольства Росії в Тбілісі, де після п'ятиденної війни 2008 року працює секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії.

Після російсько-грузинського військового конфлікту в серпні 2008 року Росія окупувала два сепаратистські регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, – а також визнала самопроголошену незалежність цих регіонів. Крім Росії, її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.