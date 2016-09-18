Швеція не визнає вибори в Держдуму РФ в анексованому Криму

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем заявила, що не визнає вибори в Держдуму Росії в аннексированном Криму.

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Засуджуємо проведення Росією виборів в Держдуму в аннексированном Криму. Не визнаємо цей "вибір" в Криму", – підкреслила Вальстрем.

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Як повідомляв УНІАН, в окупованому Криму Росія проводить 18 вересня голосування на виборах в Держдуму.

Минулого тижня Верховна Рада України звернулася до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій з проханням утриматися від участі у спостереженні за ходом виборів в Держдуму Росії в Криму, а також закликала при будь-яких обставин не визнавати їхні результати. Низка країн вже засудили організовані Росією вибори на півострові.

У Кремлі заявили, що ніяк не будуть реагувати на можливу відмову парламентів іноземних держав визнати результати майбутніх виборів на території Криму.

16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні РНБО заявив про продовження застосування обмежень і розширення санкційного списку щодо російських компаній і фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Голова держави запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які будуть брати участь у виборах в Держдуму Росії на території окупованого Криму і включити в нього тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу.