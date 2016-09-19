Кабмін призначив нового заступника голови МВС

12:08, 19 вересня 2016
Політика
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Кабінет міністрів України призначив Тетяну Ковальчук на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ.

Заместителем главы МВД Украины стала Татьяна Ковальчук / Facebook МВД

Про це йдеться в розпорядженні українського уряду. «Призначити Ковальчук Тетяну Іванівну заступником міністра внутрішніх справ України», - сказано в документі.

Перед призначенням на цю посаду Ковальчук стояла на чолі Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС. Також до травня 2016 року вона була директором Департаменту забезпечення діяльності голови МВС.

Крім того, як пише РБК, новоспечена заступниця голови Міністерства була радником Арсена Авакова в Харківському благодійному фонді «Ренесанс».

Ковальчук закінчила Київський національний університет ім. Шевченка.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення піти з посади першого заступника міністра внутрішніх справ. Вона буде продовжувати реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ.

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