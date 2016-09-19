В уряді пообіцяли оприлюднити меморандум про співпрацю з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, який представляє Кабмін на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Читайте також"Рятівне коло": МВФ надав Україні черговий транш кредиту з політичних міркувань – Transparency International

"Ми тільки зараз закінчимо офіційний переклад тексту, який має бути завізований згідно процедури Радою директорів (МВФ), і по готовності він також буде опублікований", - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Україна отримала кошти третього траншу кредиту в рамках програми з МВФ у розмірі еквіваленту 1 млрд дол.

За даними Міністерства фінансів України, кредитні кошти залучені за ставкою 3% річних, ставка одноразової комісії за резервування коштів становить 0,15%,∙ставка сервісного збору - 0,5% від суми траншу.

15 вересня голова НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що найближчим часом Фонд оприлюднить оновлений меморандум про співпрацю з МВФ.