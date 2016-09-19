Freedom House: "вибори" в Криму не узаконять владу РФ на території України

Про це йдеться у заяві організації у відповідь на проведення Росією виборів до Держдуми в анексованому Криму.

В організації вважають, що організовані Росією "вибори" – це фарс ціною прав людини і демократії в Криму.

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"Вибори, що пройшли в Росії, а також в окупованому нею Криму, не легітимізують російську владу на українській території", – сказав віце-президент з програм надання допомоги в надзвичайних ситуаціях і багатосторонніх ініціатив Роберт Герман.

"Це "голосування" було яким завгодно, але тільки не вільним і справедливим. Жителі Криму не могли вирішувати ні хто виграє вибори, ні хто стане начебто їхніми представниками" – додав він.

Вибори до Держдуми пройшли по всій Росії 18 вересня, включаючи території, окуповані Росією, такі як Крим.

У доповіді Freedom House "Свобода у світі – 2016" Крим оцінений окремо як територія, непідконтрольна Україні, та отримав рейтинг "невільний". Рівень дотримання політичних прав на півострові оцінено у 7 балів, громадянські свободи – у 6 (де 7 – найгірша оцінка з можливих).