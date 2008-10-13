Тимошенко вважає, що за шубою і олів’є українцям буде не до виборів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що дострокові вибори до Верховної Ради не відбудуться.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Я знаю, що вони не відбудуться», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що виступає категорично проти проведення позачергових парламентських виборів, тим більше зараз, коли весь світ «об`єднує команди», щоб протистояти фінансовій кризі.

«Коли уряди, парламенти, опозиція і коаліція - всі об`єднуються в інших країнах, і навіть відкладають чергові вибори, нам сьогодні категорично не можна проводити позачергові вибори», - заявила прем`єр-міністр, підкресливши, що необхідно зробити все, щоб такі вибори не відбулися, оскільки це буде «черговий хаос».

«Вибори призначені майже на Новий рік. Це, коли люди їстимуть олів`є з вінегретом – рахуватимуть бюлетені. Це божевілля. Його необхідно зупинити», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.