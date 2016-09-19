Трагічна загибель заступника глави АП Таранова: поліція порушила справу (відео)

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 291 - "Порушення чинних на транспорті правил" Кримінального кодексу України.

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Наразі проводяться всі необхідні експертизи, зокрема технічного стану транспортного засобу, яким керував загиблий, трасологічна та судово-медична, за результатами яких будуть встановлені обставини та механізм аварії. Слідство у справі триває.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов на водному мотоциклі не впорався з керуванням і врізався в баржу. На місце прибули рятувальники, які витягнули тіло загиблого. Медики швидкої констатували смерть чоловіка.