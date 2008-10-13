Ющенко натякнув Тимошенко, що не треба «ховатися до конопель»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає припинити розмови про доцільність дострокових виборів до Верховної Ради та забезпечити їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони.

Глава держави підкреслив, що головною темою засідання РНБО є питання забезпечення стабільності держави як політичної, так і економічної. При цьому він наголосив, що без забезпечення політичної стабільності важко говорити про економічну.

Президент наполягає, що його указ про розпуск парламенту є законним.

Наводячи норми Конституції, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у парламенту було, за його словами, більше 40 днів, щоб сформувати коаліцію, але і на сьогодні жодна з політичних сил не може заявити про готовність створити її.

«Я більше не буду полемізувати по цих речах. Ми виходимо з того, що вийти з кризи можна лише законним шляхом», - сказав Президент.

Він підкреслив, що єдиним законним шляхом є проведення дострокових парламентських виборів.

При цьому Президент зауважив, що йому прикро, що у деяких політиків верх беруть емоції, і замість норм права вони говорять про те, що вибори недоцільні.

В.ЮЩЕНКО порадив залишити цю тему експертам.

«Зараз не йде питання, чи доцільно проводити дострокові вибори», - сказав він, підкресливши, що влада має сьогодні сконцентруватись на тому, щоб забезпечити проведення дострокових виборів.

Він зауважив, що сам не є прихильником дострокових виборів, але, на його думку, це єдиний шлях виходу із політичної кризи законним шляхом.

«Я переконаний, зараз не потрібно ховатися до конопель, не потрібно затягувати дискусію, і відповідно до Конституції, у нас є один спосіб дати відповідь на кризу, яка сформована була 2 вересня», - сказав Президент, підкресливши, що це є дострокові вибори.