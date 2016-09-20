Німеччина прокоментувала проведення виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму

Як повідомляє посольство ФРН в Україні, про це заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Разом з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд Німеччини не визнає незаконну з точки зору міжнародного права анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а отже не визнає і проведення Росією виборів у Криму",- зазначається в повідомленні.

Посол зауважив, що з цієї причини Федеральний уряд не відряджав спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ до Криму. "Спільно з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд без обмежень виступає за територіальну цілісність і суверенітет України", - наголосив посол.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ у частині голосування на території окупованого Криму.

Сьогодні Верховна Рада України не визнала легітимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.