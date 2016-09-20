Посол ЄС поквапив Україну з реформами Генпрокуратури та судів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.

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"Ми також знаємо, що ви повинні покращити вашу роботу щодо незалежності судової гілки влади. Це дуже важливий елемент, якщо ви хочете боротися з корупцією. І це дуже важливо, якщо ви хочете поліпшити бізнес-клімат і довіру потенційних інвесторів. Ми вважаємо, що реформа офісу Генеральної прокуратури повинна бути реалізована без будь-яких затримок", - зазначив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 19 вересня заявив, що уряд України має використовувати весь доступний набір антикризових заходів і прискорити проведення реформ для того, щоб забезпечити стійке економічне зростання і розвиток держави.