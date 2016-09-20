Геращенко розповіла, за яких умов можуть відбутися вибори на окупованій території

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету Асоціації Україна — Європейський Союз.

"Українська сторона наполягає на тому, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки в ситуації сталого миру — не тиждень, не два тижні, а сталого миру, повного роззброєння, бо сьогодні на окупованій території присутні 38 тисяч представників збройних формувань. В якій країні чи регіоні світу можна проводити вибори, коли там зброя і найманців більше, ніж місцевих жителів вже скоро буде? Коли у нас 400 кілометрів неконтрольованого кордону, і саме через цей кордон проходить зброя найманців", - наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що через неконтрольований кордон проходять так звані гуманітарні конвої, які з України вивозять заводи, як в роки Другої світової війни — "повне мародерство держави-агресора".

Геращенко наголосила, що на сьогодні Росією та її найманцями не виконується жоден з пунктів Мінських угод, починаючи з "режиму тиші".

Також вона наголосила, що Європарламент забороняє своїм представникам їхати на схід. "А як європейська сторона уявляє собі роботу там міжнародних спостерігачів, а це будуть громадяни Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн, як вони будуть працювати в спостережній місії, якщо представники Європейського парламенту там не можуть знаходитись?", - зазначила Геращенко.

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Вона зазначає, що на сьогодні не можна говорити про сталий мир і тому дивним є те, що європейська сторона "пропонує українському парламенту перейти до голосування ключових політичних питань після того, коли на трьох ділянках лінії зіткнення буде відведено важку техніку".

"Що буде відбуватися на інших ділянках зіткнення? Щоденні обстріли?", - спитала Геращенко, звертаючись до представників Європарламенту.

Вона наголосила, що спостережна місія ОБСЄ має працювати і на окупованій території безперешкодно, аж до кордону між Україною і Росією. При цьому нагадала, що на сьогодні місія ОБСЄ такого доступу на окуповану територію не має.

Геращенко зазначила, що Європарламент має задатися питанням, чому на окуповані території є доступ для так званих гуманітарних конвоїв Росії, але немає доступу для Червоного Хреста, "чому місія Червоного Хреста досі не змогла приступити до важливої роботи по пошуку зниклих безвісти, а на сьогодні в цьому списку 500 людей — це цивільні і військові".

Вона наголосила, що українська сторона наполягає на тому, що безпекові питання і гуманітарні питання є першочерговими і "вони створюють фундамент для переходу до політичних питань".