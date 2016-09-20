Україна закликала ООН та ОБСЄ здійснювати моніторинг прав людини в Криму та на Донбасі

З таким закликом виступила делегація України під час щорічної наради ОБСЄ з огляду виконання державами-учасницями зобов'язань у людському вимірі, йдеться в коментарі речниці МЗС Мар'яни Беци, розміщеному на сторінці Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

«Під час щорічної наради з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць ОБСЄ у людському вимірі (Варшава, 19-30 вересня 2016 року) делегація України звертатиме увагу на загрози безпеці та правам людини на просторі ОБСЄ, що стали наслідком триваючої агресії Росії проти України», - повідомила Беца.

Читайте такожУ Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, обраного на виборах в окупованому Криму - євродепутат

Зазначається, що у ході офіційного відкриття наради ОБСЄ делегація України заявила рішучий протест щодо проведення Росією 18 вересня 2016 року виборів до Державної думи на окупованій території Криму, а також закликала держави-учасниці ОБСЄ до солідарності з Україною.

«Україна вважає такі вибори нелегітимними та нікчемними, які порушують українське законодавство та міжнародне право», - заявила речниця МЗС.

«Особливий наголос було зроблено на необхідності здійснення з боку інститутів ОБСЄ, ООН та інших міжнародних організацій постійного моніторингу ситуації із забезпеченням прав громадян України на окупованих територіях Криму та Донбасу», - додала вона.

За словами представника МЗС, делегація України також висловила протест у зв’язку з незаконними діями Росії стосовно українських політичних в'язнів – Олега Сєнцова, Олександра Кольченка та інших українських громадян, які незаконно утримуються в РФ, та закликала держави-учасниці використати всі наявні міжнародні правозахисні інструменти з метою їх негайного звільнення.

Читайте такожПорошенко закликав світ не закривати очі на бомбардування Росією цивільних об’єктів у Сирії та на Донбасі

Крім того, делегація України закликала інститути ОБСЄ та держави-учасниці організації не поступатися Гельсінкськими принципами та не нехтувати цінностями ОБСЄ на догоду Росії, яка їх грубо порушила вперше після Другої світової війни, незаконно окупувавши АР Крим - частину території України та розв`язавши конфлікт та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

У МЗС зазначили, що щорічна нарада з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць ОБСЄ у людському вимірі (Варшава, 19-30 вересня 2016 року), яку проводить Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, є ключовим заходом з питань прав людини, верховенства права та демократизації в рамках ОБСЄ. У заході беруть участь урядові делегації з 57 держав-учасниць ОБСЄ, а також представники міжнародних та неурядових організацій, що опікуються правозахисною проблематикою.