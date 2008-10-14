Янукович зізнався, що не втратив зв’язків із комуністами
12:25, 14 жовтня 2008Політика
1468
Коаліція ПР и КПУ - возможна
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості створення після виборів коаліції Партії регіонів і Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про консультації представників Партії регіонів і КПУ.
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що Компартія є колишнім партнером Партії регіонів по коаліції, і «ми не втрачаємо зв’язків».
Він додав, що ситуація після виборів покаже, з ким можливе об’єднання.
«Я ніколи нічого не загадую», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
«Я говорив багато разів, що не потрібно із політиків робити ворогів, оскільки за кожною політичною силою стоять виборці», - наголосив лідер Партії регіонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter