Деканоідзе про роботу поліції: "У нас кадровий голод, нікому керувати"
17:54, 21 вересня 2016Політика
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Одна з проблем новоствореної Національної поліції - це кадровий голод і відсутність професіоналів.
REUTERS
Про це на засіданні профільного комітету Верховної Ради заявила керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе, повідомляє Еспресо.TV.
"Очищення поліції потрібно, у нас немає іншого виходу. Ще одна проблема Нацполіції - це кадровий голод, у нас немає професіоналів, і ніхто не думав про це десятиліттями, немає кому керувати. Це дуже серйозна проблема", - заявила вона.
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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор України Луценко розкритикував роботу поліції.
За його словами, з початку року в Україні зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше, ніж у минулому році.
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