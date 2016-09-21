Деканоідзе про роботу поліції: "У нас кадровий голод, нікому керувати"

Про це на засіданні профільного комітету Верховної Ради заявила керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе, повідомляє Еспресо.TV.

"Очищення поліції потрібно, у нас немає іншого виходу. Ще одна проблема Нацполіції - це кадровий голод, у нас немає професіоналів, і ніхто не думав про це десятиліттями, немає кому керувати. Це дуже серйозна проблема", - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор України Луценко розкритикував роботу поліції.

За його словами, з початку року в Україні зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше, ніж у минулому році.