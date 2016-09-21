Росія перетворила окупований Крим на базу для доставки військових ресурсів до Сирії - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час засіданні Ради безпеки ООН високого рівня щодо Сирії сьогодні у Нью-Йорку.

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"ООН в особі Ради безпеки спочатку не змогла домогтися миру і безпеки в Сирії, ця нездатність підриває всю місію ООН в плані таких викликів. Нездатність Ради безпеки зайнятися російською збройною агресією проти України та окупацією Криму дозволила Москві використовувати цей півострів як військову базу для того, щоб спроектувати силу щодо Сирії", - заявив він.

"За час війни величезну кількість військових російських ресурсів було доставлено до Сирії суднами, які базуються в Криму", - додав Порошенко.